POL-EN: Wetter - Seniorin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Wetter (ots) - Am 08.12.2018 um 11:35 Uhr fährt ein 25-jähriger Wittener mit seinem Kleintransporter Opel rückwärts von einer Firmenzufahrt in der Ruhrstraße auf die Fahrbahn. Hierbei übersieht er eine 79-jährige Fußgängerin mit Rollator, die gerade die Fahrbahn quert und es kommt zur Kollision. Die Fußgängerin stürzt und erleidet leichte Verletzungen. Sie wird durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Es entsteht kein Sachschaden.

