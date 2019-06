Polizei Paderborn

POL-PB: Kellereinbrecher in Mehrfamilienhäusern

Paderborn (ots)

(mb) In der Nacht zu Donnerstag sind in Paderborn mehrere Kellereinbrüche in Mehrfamilienhäuser verübt worden. In Elsen beobachtete ein Zeuge am frühen Freitagmorgen einen Tatverdächtigen.

An der Karl-Sonnenschein-Straße drangen der oder die Täter in zwei Wohnhäuser ein. Mehrere Keller der Bewohner wurden durchwühlt. An einigen Kellertüren wurden Einbruchspuren entdeckt, andere waren unversehrt. Vermutlich nutzten die Täter Nachschlüssel oder ähnliche Werkzeuge, um die einfachen Schlösser zu öffnen. Es wurden Spirituosen und andere Getränke gestohlen.

In der gleichen Nacht wurden aus der Tiefgarage eines Mehrparteienhauses an der Kurt-Schumacher-Straße zwei hochwertige Fahrräder entwendet.

An der Germanenstraße bemerkte ein Zeuge am Freitag, um 03.10 Uhr, einen Radfahrer, der vor einem Mehrfamilienhaus an der Germanenstraße hielt. Der Fremde manipulierte an der Haustür und hatte die Tür nach einigen Sekunden geöffnet. Er setzte seine Kapuze auf und verschwand mit einer Taschenlampe im Keller. Während der Zeuge die Polizei alarmierte ergriff der Verdächtige die Flucht. Er soll 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,85 m groß sein und eine muskulöse Statur sowie blonde, kurze Haare haben. Er trug einen grauen Kapuzenpullover, eine hellgraue, kurze Jogginghose und hatte eine schwarze Bauchtasche um die Schulter gehängt. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein dunkles Herrenrad. An der Haustür sicherte die Polizei Einbruchspuren.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen unter der Rufnummer 05251/3060. Der Polizei-Notruf 110 sollte umgehend genutzt werden, sobald verdächtige Personen akut auffallen.

