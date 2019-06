Polizei Paderborn

POL-PB: Nach Parkplatzunfall geflüchtet

Paderborn (ots)

Freitag, 28.06.2019 / 19:55 Uhr bis 22:15 Uhr Paderborn. Am frühen Freitagabend kam auf dem Parkplatz Maspernplatz in Paderborn zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter Pkw beschädigt wurde. Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Paderborn parkte gegen 19:55 Uhr seinen schwarzen Skoda Octavia vor der Paderhalle, dort in der 6. Parkreihe in der Nähe des Spielplatzes. Als der Pkw-Fahrer gegen 22:15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden am Pkw hinten links fest. Neben dem Stoßfänger war auch die Felge beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens bezifferte die Polizei mit ca. 2000 Euro. Aufgrund der Spurenlage wird davon ausgegangen, dass der Schaden beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug verursacht wurde. Die Paderborner Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Verursacher machen können. Hinweise werden unter Tel. 0 52 51 / 3060 entgegen genommen.

