Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - In Firmen eingebrochen

Rhede (ots)

Bargeld, Geräte und Werkzeug haben Unbekannte bei zwei Einbrüchen in Firmen in Rhede erbeutet - beide Tatorte liegen am Klüünkamp. Der erste Fall ereignete sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag: Die Täter waren in das Gebäude eingedrungen und entwendeten mehrere Laptops, Akkuschrauber, zwei Bildschirme, einen Fernseher, eine Kaffeemaschine und Werkzeug. Für den zweiten Fall kommt der Zeitraum zwischen Mittwoch, 17.00 Uhr, und Freitag, 04.40 Uhr. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten den Inhalt einer Geldkassette. Ob sie darüber hinaus noch mehr mitgehen ließen, stand zunächst nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

