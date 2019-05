FW Bremerhaven: Erstes neues Löschfahrzeug für die Fuhrparkerneuerung bei der Feuerwehr Bremerhaven

Feuerwehr Bremerhaven

Am 24. Mai wird das erste von insgesamt drei neuen baugleichen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugen (kurz: HLF) mit einem Stückpreis von 580.000 EUR bei der Feuerwehr in Dienst gestellt. Die dringend notwendige Verjüngung des Fuhrparks der Feuerwehr Bremerhaven schreitet damit voran. Die neuen Fahrzeuge ersetzen ein fast 35 Jahre altes Tanklöschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Lehe, das in den vergangenen Jahren aufgrund technischer Defekte immer wieder wochenlang ausfiel und ein 28 Jahre altes Tanklöschfahrzeug der Berufsfeuerwehr. Das dritte Fahrzeug wird dringend für die Ausbildung an der Feuerwehrakademie benötigt.

Langfristiges Ziel ist die baugleiche Beschaffung von insgesamt sechs Fahrzeugen. "In der europaweiten Ausschreibung wurde diese Option berücksichtigt, damit eine möglichst einheitliche Technik die Bedienung und Wartung der Fahrzeuge vereinfacht", erläutert Stadtrat Hoffmann das Millionenprojekt. "Umsetzbar war dieses mehrjährige Beschaffungsprogramm nur dank der politischen Zusage der kontinuierlichen Investition in neue und verlässliche Technik und parteiübergreifenden einstimmigen Beschlusslagen", bedankt sich Hoffmann nochmals für die Unterstützung in der Politik.

Der Beschaffung der neuen Fahrzeuge gehen langjährige Vorplanungen sowie eine europaweite Ausschreibung im vergangenen Jahr voraus. Umso mehr freuen sich die Einsatzkräfte der Feuerwehr nun, das erste der drei HLF ausgiebig testen zu können. Die mehrwöchige Testphase dient vor allem dazu, eventuell notwendige Änderungen und Verbesserungen hinsichtlich der praktischen Handhabung aufzuzeigen, die dann von der Fachfirma Lentner, einer Spezialfirma für den Ausbau von Feuerwehrfahrzeugen, an allen drei Fahrzeugen umgesetzt werden sollen.

Die neue Generation der HLF führt verschiedene Spezialgerätschaften mit und kann somit neben der Brandbekämpfung und der einfachen technischen Hilfeleistung auch schwere Verkehrsunfälle bearbeiten, bei denen moderne PKW und LKW beteiligt sind. Als "Trägerfahrzeug" dient ein Scania-Fahrgestell mit einer Motorleistung von 265 kW (360 PS). Das Fahrzeug kann mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 18 t gefahren werden. Darüber hinaus ist das Fahrzeug aufgrund seiner Beladung auch speziell auf die möglichen Einsätze im Hafentunnel ausgerichtet. Hierzu ist das HLF zum Beispiel mit einem 2.000 Liter fassenden Wassertank und einem 200 Liter fassenden Schaummitteltank zur Löschschaumerzeugung ausgerüstet. Das Herzstück bildet die vollautomatische Feuerlöschpumpe im Fahrzeugheck. Diese kann über 2.400 Liter Wasser pro Minute fördern und wird über Hebel und mit einer Schalttafel bedient. Ein auf dem HLF verlasteter Notfallkoffer, der mit medizinischem Equipment für die Erstversorgung von Notfallpatientinnen und -patienten ausgestattet ist, komplettiert die Beladung.

Auch an die Sicherheit der Einsatzkräfte ist gedacht worden. So erfüllen die Fahrzeugkabine, das Fahrgestell und der Mannschaftsraum die derzeit höchste ECE-Zertifizierung, einer Norm für Crash-Tests. Zur Verbesserung der Einsatzstellenhygiene steht eine festeingebaute Hygienewand für die Grobreinigung an der Einsatzstelle zur Verfügung. Somit soll beispielsweise eine Verschleppung von Rußpartikeln nach einem Brandeinsatz verhindert und die Gesundheit der Einsatzkräfte besser geschützt werden.

"Ich bin stolz, dass wir diese große Investitionssumme gemeinsam mit den Koalitionären durchsetzen und die Beschaffung der neuen Löschfahrzeuge erfolgreich umsetzen konnten. Dies ist jedoch nur ein Schritt, um die Feuerwehr Bremerhaven für die zukünftigen Anforderungen und neuen Herausforderungen auszurüsten. Auch in den nächsten Jahren werden weitere Beschaffungen von Fahrzeugen und Einsatzgeräten nötig sein, um eine adäquate Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger für die Seestadt zu gewährleisten.", so der Dezernent der Feuerwehr Bremerhaven, Jörn Hoffmann.

Technische Daten: - Fest eingebaute Seilwinde mit 50 KN Zugkraft

- Fest eingebaute Druckzumischanlage mit einer Schaummittelförderung von max. 26 l/min zur Optimierung der Schaumerzeugung

- Lichtmast mit vier sehr leuchtstarken Scheinwerfern, welche 3 m über das Fahrzeugdach ausgefahren werden können

- Leuchtstarke Fahrzeugumfeldbeleuchtung zur Erhöhung der Arbeitssicherheit

- Alle Leuchtmittel sind mit leuchtstarken LED Scheinwerfern ausgestattet

- Stromerzeugung über einen tragbaren 14 KVA Stromerzeuger Super Silent (Extra leise)

- Sitzplätze 1/8 davon sieben mit Pressluftatmer (PA) ausgestattet

- Kabine Fahrgestell und Mannschaftsraum nach derzeit höchster ECE-Zertifizierung (29-3, Crashtest) gefertigt; Seitenairbags- und Gurtstraffersystem auch im Mannschaftsraum

- Zwei fahrbare Haspeln zum Anhängen an das Fahrzeugheck, 1x Schlauch, 1x Verkehrsabsicherung

- Hygienewand

- Auffällige einheitliche Sicherheitsbeklebung am Fahrzeugheck

- Fahrzeuglänge: 7,8 m; Fahrzeugbreite: 2,5 m; Fahrzeughöhe: 3,3 m

