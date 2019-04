Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Garage brennt in Speckenbüttel

Eine Garage hat heute gegen 16.30 Uhr in der Neidenburger Straße in Speckenbüttel gebrannt. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte die Garage bereits in voller Ausdehnung. Die Garage grenzt direkt an einem Wohnhaus und an die Garage des Nachbarhauses. Ein angrenzendes Fenster zum Wohnhaus war bereits durch Flammen stark beschädigt. Durch eine sofort eingeleitete Brandbekämpfung und einer sogenannten Riegelstellung zu den angrenzenden Gebäuden konnte das Übergreifen auf die anliegenden Wohnhäuser verhindert werden. Über die Brandursache und die Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Aussage treffen. Insgesamt waren 18 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven am Einsatz beteiligt.

