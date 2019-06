Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - In fremdem Auto erwischt

Bocholt (ots)

Auf frischer Tat ertappt hat ein aufmerksamer Zeuge in Bocholt einen Jugendlichen, der sich gerade mit einem Schraubendreher in einem fremden Auto zu schaffen machte. Das war gegen 04.10 Uhr am Biemenhorster Weg nicht unbeobachtet geblieben. Dem Zeugen gelang es zusammen mit einem Helfer, den Beschuldigten bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Mit den Beamten musste der polizeibekannte 17-jährige Rheder den Weg zur Polizeiwache antreten.

