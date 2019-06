Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Erstmeldung: Ahaus - Erfolgreiche Fahndung nach Pkw-Aufbrechern

Ahaus (ots)

In Ahaus, im Bereich Bolderkamp, wurden der Polizei am frühen Morgen zwei männliche Personen gemeldet, die sich in verdächtiger Weise an geparkten Pkw zu schaffen machten. Bei Eintreffen der Polizei flüchteten die beiden Personen und die Polizei stellte den Aufbruch von mehreren Pkw fest. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte in unmittelbarer Tatortnähe eine männliche Person vorläufig festgenommen werden. Die Fahndung nach der zweiten Person, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, verlief bislang negativ. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es wird nachberichtet. Hinweise bitte an die Polizei Ahaus unter Telefon 02561-926-4820.

