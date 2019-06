Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbrecher erbeuten Bargeld

Borken (ots)

Auf Büroräume hatten es Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Borken abgesehen. Im ersten Fall drangen die Täter in ein Schulgebäude an der Jahnstraße ein. Sie hebelten mehrere Türen auf und entwendeten Bargeld, das sie vorfanden. Im zweiten Fall waren die Einbrecher in ein Bürogebäude am Butenwall eingestiegen. Die Täter erbeuteten Bargeld und Schmuck. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02871) 2990.

