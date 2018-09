FW-PL: OT-Stadtmitte. 2.FOLGEMELDUNG Nachlöscharbeiten sollen bei Tageslicht wieder aufgenommen werden.

Pressestelle Feuerwehr Plettenberg Bild-Infos Download

Plettenberg (ots) - Die Lage ist seit den Nachtstunden im Waldgebiet unverändert stabil. Nachdem der Brand bereits in den Abendstunden in die Gewalt gebracht werden konnte und sich nicht weiter ausbreitete, wurden aufgrund der einsetzenden Dunkelheit die Nachlöscharbeiten auf ein Minimum begrenzt. In den Nachtstunden verblieb lediglich eine Brandwache vor Ort, um bei erneutem auflodern einzelner Glutnester tätig werden zu können. Erst bei Tageslicht soll eine genaue Einschätzung der vermutlich noch nötigen Nachlöscharbeiten erfolgen. Der Brand hatte nicht nur überirdisch, sondern auch unterirdisch gewütet, was die Nachlöscharbeiten sicherlich erschwert, so ein Sprecher der Feuerwehr. Wie lange und mit welchem Kräfteansatz hierzu gearbeitet werden muss, wird die Begutachtung der Brandstelle ergeben.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Plettenberg

Thomas Gritschke

Pressestelle

Feuer- und Rettungswache Plettenberg

Am Wall 9a

58840 Plettenberg

Telefon: 02391- 923 497

E-Mail: pressestelle@feuerwehr-plettenberg.de

http://www.feuerwehr-plettenberg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell