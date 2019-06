Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bad Gandersheim - Fahrraddiebstahl

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim - In der Nacht zum Sonntag wurde ein im Bereich der Holzbrücke des Eberhard-Gieseler-Wegs abgestelltes Treckingrad der Marke Bergamont "Sponsor Tour", Farbe schwarz, mit Shimano Deore LX-24 Gang Kettenschaltung und 28 Zoll-Bereifung entwendet. Das Rad hatte einen Neuwert von knapp 500 Euro. Als der Geschädigte, ein 71-jähriger Gandersheimer, sein Rad am Sonntag Mittag wieder in Gebrauch nehmen wollte, fand er am Abstelloort lediglich noch den Fahrradkorb vor. Selbst an seiner im Korb zurückgelassenen Fleecejacke der Marke "North-Face" fanden der oder die Täter Gefallen. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Gandersheim unter Tel.: 05382/919200

