POL-PPWP: Diebisches Duo in flagranti erwischt

Eine Ladendiebin und ihren Komplizen hat die Polizei am Mittwochnachmittag sozusagen in flagranti erwischt. Das diebische Pärchen hatte vermutlich nicht mit den aufmerksamen Augen eines Fahnders der Kriminalpolizei gerechnet.

Dem Beamten war die amtsbekannte Frau mit ihrem Begleiter in der Augustastraße aufgefallen, wo beide gezielt einen Supermarkt ansteuerten. Der Polizist beobachtete das Duo und konnte dabei sehen, wie sich die Frau mehrmals einem jungen Mann von der Seite näherte - offenbar auf der "Suche" nach seinem Geldbeutel. Danach setzte das Paar seine Einkaufstour in dem Markt fort, wobei nur wenige Artikel im Einkaufswagen landeten, dafür um so mehr in einer mitgebrachten Tasche.

An der Kasse mogelte sich die Frau mit der prall gefüllten Tasche vorbei - bezahlt wurden aber nur die Waren aus dem Einkaufswagen. Obwohl sie von der Kassiererin mehrmals aufgefordert wurde, die Tasche zu öffnen, weigerte sich die Frau. Erst als sich der Polizeibeamte zu erkennen gab, öffnete die Frau die Tasche - darin befanden sich nicht bezahlte Artikel im Wert von mehr als 50 Euro. Vor die Wahl gestellt, die Waren entweder an den Markt zurückzugeben oder sie zu bezahlen, öffnete die 40-Jährige widerwillig ihren Geldbeutel...

Info am Rande: Der junge Mann, dem sich die Diebin mehrmals genähert hatte, wurde von dem Kriminalbeamten angesprochen und gefragt, ob bei ihm alles in Ordnung sei. Er konnte "Entwarnung" geben - sein Geldbeutel war noch dort, wo er ihn verstaut hatte: in der Brusttasche seiner Jacke. Hier wäre kein Dieb unbemerkt drangekommen... | cri

