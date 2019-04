Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall mit Radfahrerin

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwochnachmittag war ein 45-Jähriger mit seinem Auto in der Altenwoogstraße unterwegs. Dort wollte er an einer Kreuzung nach rechts in die Mannheimer Straße abbiegen. Hierbei übersah er jedoch eine 32-jährige Radfahrerin, die gerade dabei war anzufahren und erfasste sie mit dem PKW. Die Frau stürzte hierbei vom Rad und klagte anschließend über Schmerzen, außerdem stand die 32-Jährige unter Schock. Ein Krankenwagen brachte die Frau zur Kontrolle ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell