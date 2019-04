Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schmuck und Uhren gestohlen

Reichenbach-Steegen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Schmuck und Uhren haben Einbrecher aus einem Haus in Reichenbach-Steegen gestohlen. Die Unbekannten waren offenbar in der Zeit zwischen Dienstag, 16.30 Uhr, und Mittwoch, 9.45 Uhr, in das Anwesen eingedrungen.

Am Mittwochvormittag fiel auf, dass auf der Rückseite des Gebäudes in der Höhenstraße eine Fensterscheibe eingeschlagen und die Räume durchwühlt waren. Ersten Überprüfungen zufolge nahmen die Eindringlinge ein silbernes Schmuckset und mehrere Armbanduhren mit. Die Höhe des Gesamtschadens ist nicht bekannt.

Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kripo in Kaiserslautern zu melden. | cri

