POL-PPMZ: Einladung zur Pressekonferenz: Start für flächendeckendes mobiles Arbeiten bei der Polizei

Mainz (ots) - Die Polizei Rheinland-Pfalz wird ihre Einsatzkräfte schrittweise flächendeckend mit mobilen Endgeräten ausstatten. Die moderne technische Ausstattung ist ein wichtiger Schritt, um den Anforderungen an eine zukunftsfähige Polizei gerecht zu werden.

Die ersten mobilen Endgeräte wird Innenminister Roger Lewentz am 27.11.2018 an Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Mainz übergeben. Gerne möchten wir Ihnen die Möglichkeiten des mobilen Arbeitens bei der Polizei erläutern und laden Sie hierzu herzlich zur Pressekonferenz am 27.11.2018 um 09:00 Uhr in die Polizeiinspektion Ingelheim (Am Großmarkt 4)ein.

Weitere Informationen finden Sie in der Pressemeldung des Ministeriums des Innern und für Sport vom 24.10.2018: https://mdi.rlp.de/de/service/pressemitteilungen/detail/news/detail/News/lewentz-start-fuer-flaechendeckendes-mobiles-arbeiten-fuer-effizientere-polizeiarbeit/

