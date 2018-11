POL-PPMZ: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Mainz-Oberstadt (ots) - Mittwoch, 21.11.2018, 19:40 Uhr bis 21:30 Uhr

Unbekannte versuchen in der Adelungstraße an der Gebäudefront mindestens drei Fenster aufzuhebeln. Dies misslingt und so begeben sie sich in den rückwärtigen Hausbereich. Dort versuchen sie eine Terrassentür aufzuhebeln. Dabei bricht die Glasscheibe. Es gelingt ihnen, die Wohnung zu betreten. Einige Räume werden durchsucht. Entwendet wird dabei Schmuck und Bargeld. Es entsteht ein Schaden mit einem niedrigen, dreistelligen Betrag.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

