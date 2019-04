Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kennzeichen abgeschraubt und gestohlen

Schallodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Diebe waren in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Schallodenbach aktiv. In der "Großen Gasse" machten sich die Unbekannten zwischen 21 und 6.30 Uhr an einem Opel Corsa zu schaffen. Sie montierten die Schilder mit dem amtlichen Kennzeichen KL - JM 387 ab und nahmen sie mit.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum in Schallodenbach etwas aufgefallen ist, oder die in der Zwischenzeit ein anderes Fahrzeug mit diesen Kennzeichen gesehen haben, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 mit der Polizeiinspektion 1 Kontakt aufzunehmen. | cri

