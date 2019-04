Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Täuschungsversuch fliegt auf

Kaiserslautern (ots)

Um ihm einen Anhörungsbogen auszuhändigen, haben Polizeibeamte am Mittwochabend Kontakt zu einem 29-jährigen Mann aus dem Stadtgebiet gesucht. In einem Lokal in der Innenstadt fanden die Beamten den Mann, der behauptete, der 29-Jährige zu sein. Bei der obligatorischen Überprüfung seiner Personalien fielen den Polizisten jedoch Unstimmigkeiten auf, denn das Lichtbild auf dem Ausweis zeigte nicht den Mann, der vor ihnen stand.

Weil die Identität des Mannes nicht zweifelsfrei festgestellt werden konnte, wurde er zur nächsten Dienststelle gebracht. Dort konnte er mit Hilfe seines Fingerabdrucks identifiziert werden - demnach handelte es sich nicht um den 29-Jährigen, sondern um seinen drei Jahre jüngeren Bruder.

Wie sich herausstellte, war der 26-Jährige zur Festnahme ausgeschrieben. Er wurde deshalb in Gewahrsam genommen. Auf ihn kommt nun eine neue Strafanzeige wegen Missbrauchs von Ausweispapieren zu.

Sein älterer Bruder, dem eigentlich nur der Anhörungsbogen ausgehändigt werden sollte, konnte nicht ausfindig gemacht werden. Sein Personalausweis wurde sichergestellt. | cri

