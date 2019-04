Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Handtaschen und Schuhe aus Schrank gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Eine 28-Jährige aus Kaiserslautern verständigte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Polizei, weil ihr mehrere Schuhe und Handtaschen vor ihrer Wohnungstür gestohlen wurden. Bemerkt habe die Frau den Diebstahl, weil sie zwei Männer im Hausflur sprechen hörte. Als sie nachgesehen habe, wurde sie auf das Fehlen der Gegenstände aufmerksam. Die Schuhe und Taschen hatte sie in einem Schrank im Flur aufbewahrt. Vor Ort konnten keine Personen mehr angetroffen werden. Zeugenhinweise bitte an die Telefonnummer: 0631/369 2150.

