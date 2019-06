Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen, Feldstraße / Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Bad Segeberg (ots)

Am Freitag, den 07.06.19, verletzten sich in Kaltenkirchen drei Personen bei einem Verkehrsunfall. Ein 78-Jähriger aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde fuhr mit seinem Toyota RAV4 auf der Borsigstraße und wollte gegen 14:30 Uhr nach rechts in die Feldstraße einbiegen. Zeitgleich fuhr ein 39-Jähriger aus dem Kreis Pinneberg mit seinem VW Passat auf der Feldstraße in Richtung Hamburger Straße. Der 78-Jährige übersah trotz Stoppschild den von links kommenden Fahrer des Passats. Es kam zu einem Zusammenstoß. Hierbei verletzten sich der 78-Jährige und eine gleichaltrige Mitfahrerin schwer. Der VW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten alle drei Verletzten in Krankenhäuser. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 40.000 Euro. Beide Pkw wurden abgeschleppt.

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 2022

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell