POL-SE: Pinneberg - Polizei erbittet Hinweise nach Unfallflucht auf der Autobahn

Bad Segeberg (ots)

Auf der Bundesautobahn 23 ist es am vergangenen Freitag, den 7. Juni 2019, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, infolgedessen die Polizei Zeugen sowie den flüchtigen Unfallfahrer sucht.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge befuhr ein 58-jähriger Autofahrer aus dem Kreis Steinburg gegen 21:30 Uhr aus Fahrtrichtung Hamburg kommend die BAB 23 in Richtung Heide. Hinter der Anschlussstelle Pinneberg-Nord scherte der Fahrer des grauen VW T6 aus, um einen weißen Kleinwagen zu überholen. Im Rahmen des Überholmanövers näherte sich von hinten ein Motorrad. Der bislang unbekannte Fahrer der Maschine orientierte sich an dem Mittelstreifen und überholte beide Fahrzeuge, indem er zwischen ihnen hindurchfuhr. Hierbei stieß er mit seiner linken Schulter gegen den rechten Außenspiegel des T6, entfernte sich jedoch unmittelbar nach dem Unfall mit hoher Geschwindigkeit und setzte seine Fahrt unbeirrt fort.

An dem VW Bus entstand ein Sachschaden in einer geschätzten Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang sowie insbesondere zu dem in Rede stehenden Motorrad geben können, werden gebeten, ihre Beobachtungen unter 04121-40920 dem Polizei- Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn mitzuteilen.

Weiter fordert die Polizei den Unfallverursacher auf, sich umgehend bei der Polizei zu melden.

