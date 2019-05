Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190529 - 586 Frankfurt-Innenstadt: Nachtrag zu den Meldungen Nummer 190528 - 582 und 190529 - 583 - Schüsse an der Konstablerwache

Frankfurt (ots)

(fue) Wie den Medien bereits bekannt, wurden gestern durch vier Tatverdächtige im Bereich der Konstablerwache mehrere Schüsse abgegeben. In diesem Zusammenhang sucht die Frankfurter Polizei nach Zeugen. Telefonische Hinweise werden erbeten an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 069-75553111.

Es besteht auch die Möglichkeit aufgenommene Bilder oder Videos hochzuladen.

Dies kann über

https://www.polizei-hinweise.de/konstablerwache

oder per E-Mail unter

konstablerwache@polizei-hinweise.de

geschehen.

