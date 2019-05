Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190529 -584 Frankfurt-Sachsenhausen: Fahrraddiebe geschnappt

Frankfurt (ots)

(ka) Gestern Morgen nahmen Polizisten zwei Männer an der Station "Mühlberg" in der Offenbacher Landstraße fest, nachdem diese dort ein Fahrrad geklaut hatten.

Gegen 09.30 Uhr wurden der Polizei zwei Männer gemeldet, die sich an dem Schloss eines Mountainbikes zu schaffen machten. Mit einem aufgespannten Regenschirm versuchten sie, sich vor neugierigen Blicken zu schützen - ohne Erfolg. Die herbeigeeilten Polizeibeamten nahmen die Diebe fest, als sie gerade den Tatort verlassen wollten. Einer der Männer saß auf dem soeben geklauten "Specialized" Mountainbike, der andere fuhr ein Trekkingrad der Marke "Cube", für welches sie keinen Eigentumsnachweis vorzeigen konnten. Das Aufbruchswerkzeug und das kaputte Fahrradschloss fanden die Beamten in dem Rucksack der Männer.

Die beiden wohnsitzlosen Diebe, 27 und 29 Jahre alt, wurden festgenommen und in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main eingeliefert. Heute werden sie dem Haftrichter vorgeführt.

Das Mountainbike wird an die Besitzerin zurückgegeben, der Eigentümer des Trekkingrades konnte noch nicht ermittelt werden.

