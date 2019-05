Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190528 - 582 Frankfurt-Innenstadt: Schüsse an der Konstablerwache

Frankfurt (ots)

(fue) Heute, gegen 19.00 Uhr, gingen Zeugenanrufe bei dem Notruf der Frankfurter Polizei ein, wonach sich Personen aus Richtung Klaus-Mann-Platz auf die Konstabler Wache zubewegten und Schüsse abgäben. Im Zuge der sofort durchgeführten Fahndung konnten ca. 15 Minuten später an der Konstablerwache vier Männer festgenommen werden. Einer dieser Männer behauptet, Opfer in dieser Sache zu sein. Zu den Hintergründen können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden, die Ermittlungen wurden aufgenommen. Einer der Festgenommenen wies eine leichte Stichverletzung am Oberkörper, ein anderer eine leichte Schussverletzung am Bein auf. Eine Schusswaffe und ein Messer wurden sichergestellt. Wie bereits erwähnt, wurden die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei aufgenommen. Eine Nachberichterstattung dürfte frühestens am kommenden Vormittag erfolgen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell