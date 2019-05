Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190528 - 579 Bundesautobahn 3: Schwerer Verkehrsunfall - Zeugen gesucht!

Frankfurt (ots)

(ka) Gestern Abend, gegen 19.00 Uhr, verunfallte ein 40-Jähriger auf der A3 und trug schwere Verletzungen davon. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls.

Der 40-Jährige war am Frankfurter Kreuz auf der Parallelfahrbahn zur A3 in Richtung Würzburg unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der BMW kam nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach die Leitplanke und wurde über den Grünstreifen auf die Tangente der A5 geschleudert, wo sich das Fahrzeug überschlug und letztendlich auf dem Seitenstreifen zum Stehen kam. Der 40-Jährige wurde bei dem Unfall aus dem Auto geschleudert und mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem BMW entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Andere Fahrzeuge waren nach aktuellem Erkenntnisstand nicht in den Unfall involviert.

Der Verkehr musste an der Unfallstelle bis etwa 23.00 Uhr umgeleitet werden. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 069/755-46400 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell