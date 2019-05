Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190527 - 576 Frankfurt-Gutleutviertel: Bus-Kontrollen fördern nicht nur technische Mängel zutage

Frankfurt (ots)

(em) Gestern (26.05.2019) hat die Frankfurter Polizei gemeinsam mit mehreren Kooperationspartnern umfangreiche Buskontrollen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr durchgeführt.

Gegen 8.00 Uhr begann die gemeinsame Kontrollaktion des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main mit zahlreichen Kooperationspartnern in der Gutleutstraße. Die Beanstandungsquote von knapp über 50 % spricht für sich.

In vier Fällen waren die technischen Mängel an den Bussen derart gravierend, dass die Weiterfahrt untersagt werden musste. Drei andere Busfahrer verstießen wiederum gegen die Lenk- und Ruhezeiten. Ein weiterer Busfahrer verfügte nicht einmal über eine Fahrerlaubnis. Er war mit einem gefälschten polnischen Führerschein unterwegs, weswegen nun wegen des Verdachts der Urkundenfälschung ermittelt wird. Dies kam ihm teuer zu stehen: Wegen des Verdachts der illegalen Personenbeförderung durfte der Mann eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.250 Euro entrichten.

Doch damit nicht genug: Ein Fahrer eines Transporters mit Anhänger hatte verderbliche Lebensmittel geladen, ohne diese entsprechend zu kühlen. Zudem war die Bremse des Anhängers defekt und die des Transporters in keinem optimalen Zustand. Weiterhin verfügte das Fahrzeug nicht über ein notwendiges digitales Kontrollgerät. Und als sei dies alles noch nicht genug, verstieß er gegen das Sonntagsfahrverbot. Der Anhänger wurde schließlich stillgelegt. Nach einer Sicherheitszahlung von 750 Euro durfte der Mann mit seinem Transporter (und einer Mängelanzeige) seine Fahrt fortsetzen.

Weiterhin wurde bei einem Fahrgast 2,2 Gramm Marihuana aufgefunden. Die Drogen wurden sichergestellt. Zudem stellten die Beamten fünf Personen fest, welche sich illegal in Deutschland aufhalten. Zwei der fünf Personen wurden festgenommen und in die Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht.

Insgesamt wurden 9 Strafanzeigen aufgenommen sowie 25 Ordnungswidrigkeiten geahndet. In 7 Fällen wurden technische Mängel festgestellt.

Wie sich zeigt, sind solche umfangreichen Kontrollen notwendig, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen. Daher wird die Frankfurter Polizei auch in Zukunft mit ihren Kooperationspartnern anderer Behörden diese Maßnahmen konsequent fortführen.

