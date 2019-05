Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190527 - 574 Frankfurt-Griesheim: Drogendealer rennt vor Polizisten weg und leistet Widerstand

Frankfurt (ots)

(ka) Sonntagnachmittag rannte ein 23-Jähriger vor der Polizei davon und wehrte sich gegen die darauffolgende Festnahme. Die Beamten fanden bei ihm u.a. über 50 Gramm Drogen.

Gegen 14.00 Uhr wollten die Polizisten den Mann an der Straßenbahnhaltestelle "Waldschulstraße" auf der Mainzer Landstraße kontrollieren. Dies wollte der Mann verhindern, sprang plötzlich über den Zaun der Haltestelle und lief auf die Straße. Die Beamten eilten hinterher und konnten ihn schließlich festnehmen. Allerding wehrte er sich gegen die Festnahme, indem er versuchte die Polizisten zu schlagen. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Polizeibeamten über 50 Gramm Haschisch, eine Feinwaage und zwei Handys in der Tasche des 23-Jährigen.

Die Beamten beantragten daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des jungen Mannes, fanden dort aber keine weiteren Drogen.

Der 23-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

