Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190527 - 572 Frankfurt-Gallus: Auto beschädigt und beschmiert

Frankfurt (ots)

(fue) Ein 60-jähriger Frankfurter wird verdächtigt, am Montag, den 27. Mai 2019, gegen 01.10 Uhr, mit einem Hammer auf einen in der Anspacher Straße abgestellten VW Caddy eingeschlagen zu haben. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 EUR. Zudem besprühte er das Fahrzeug mittels Sprühsahne mit Hakenkreuzsymbolen an den Scheiben. Zeugen verständigten die Polizei. Im Rahmen der Fahndung konnte der 60-Jährige kurze Zeit später auf seinem Fahrrad in der Idsteiner Straße angetroffen und festgenommen werden. Der Mann stand unter Alkoholeinfluss. Neben den Tatmitteln, Hammer und Sprühsahne, konnte in seiner Wohnung noch eine geringe Menge von Marihuana aufgefunden werden. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

