Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190526 - 569 Frankfurt-Unterliederbach: Wohnungsbrand

Frankfurt (ots)

(fue) Bei dem Brand einer Wohnung in der Königsteiner Straße entstand am Samstag, den 25. Mai 2019, gegen 21.05 Uhr, ein Sachschaden in Höhe von rund 70.000 EUR. Auch die darunterliegende Wohnung wurde durch Löschwasser beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Nach ersten Feststellungen brach das Feuer in der Nähe eines Terrariums aus, ein technischer Defekt kann nicht ausgeschlossen werden. Die Brandursachenermittlung dauert noch an. Die Königsteiner Straße musste im betroffenen Bereich für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell