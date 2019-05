Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190526 - 568 Frankfurt-Dornbusch: Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Am Samstag, den 25. Mai 2019, gegen 13.15 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Eschersheimer Landstraße/Hügelstraße ein Verkehrsunfall.

Zu dem genannten Zeitpunkt war eine 49-jährige Frau aus Hanau mit ihrem VW Up auf der Eschersheimer Landstraße in stadteinwärtiger Richtung unterwegs. Als sie die Kreuzung zur Hügelstraße überquerte, kam plötzlich von links eine 44-jährige Radfahrerin und es kam zum Zusammenprall. Die Radfahrerin stürzte dabei zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Die Frau wurde in ein Krankenhaus verbracht und sofort ärztlich behandelt.

Während der Unfallaufnahme kam es in der Gegenrichtung zu einem Auffahrunfall, bei dem vier Fahrzeuge beteiligt waren. Nach Einschätzung von Zeugen dürfte das Verhalten des vorausfahrenden Fahrzeuglenkers ursächlich gewesen sein. Dieser verlangsamte bis zum Stillstand und beobachtete die Unfallaufnahme. Die nachfolgenden drei Autos fuhren auf. Eine Fahrerin klagte über Nackenschmerzen und wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

