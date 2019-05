Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190527 - 575 Frankfurt-Seckbach: 41-Jähriger angegriffen

Frankfurt (ots)

(ka) Am frühen Sonntagmorgen griffen zwei Männer einen 41-Jährigen in einer Diskothek in der Flinschstraße an. Die Tatverdächtigen konnten anschließend festgenommen werden.

Die beiden späteren Tatverdächtigen gerieten mit einer Gruppe, zu der auch der 41-Jährige gehörte, aus bislang unbekannten Gründen in Streitigkeiten. Daraufhin verletzte einer der beiden Männer den 41-Jährigen vermutlich mit einem Messer. Glücklicherweise trug er keine schweren Verletzungen davon, wurde aber zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Die beiden Tatverdächtigen, 38 und 41 Jahre alt, wurden durch die herbeigeeilten Polizeibeamten noch in der Diskothek festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen gegen sie wegen gefährlicher Körperverletzung wurden aufgenommen.

