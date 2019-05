Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruch in Reisebüro in Rennerod

Rennerod (ots)

In den frühen Morgenstunden am Montag, 13.05.2019, drangen unbekannte-/r Täter um 00:30 Uhr in ein Reisebüro in der Hauptstraße, Einmündung Koblenzer Straße, in Rennerod ein. Um diese Uhrzeit wurden nach Überwindung der Nebeneingangstür die Sicherungen ausgeschaltet und damit die elektronische Überwachung beendet. Es wurde ein dreistelliger Bargeldbetrag entwendet. Zeugen werden gebeten, verdächtige Wahrnehmungen von Personen oder Fahrzeugen der Polizeiinspektion Westerburg zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Westerburg



Telefon: 02663-9805-0

piwesterburg@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell