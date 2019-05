POL-F: 190528 - 577 Frankfurt: Firmenlauf "J.P. Morgan Corporate Challenge" in Frankfurter Innenstadt - Hinweise der Polizei

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

(em) Am Mittwoch, den 12. Juni 2019, findet der 27. Firmenlauf "J.P. Morgan Corporate Challenge" statt. Auch dieses Jahr werden wieder Zehntausende erwartet, die gemeinsam durch die Straßen Frankfurts laufen. Die Strecke ist 5,6 Kilometer lang und verläuft durch die Innenstadt.

An diesem Tag wird es ab ca. 15.00 Uhr zu umfangreichen Straßensperrungen kommen. Davon werden auch einige Parkhäuser im Innenstadtbereich betroffen sein, so dass diese nur eingeschränkt erreichbar sein werden. Ebenfalls kann es im Personennahverkehr zu Einschränkungen kommen. Informationen hierzu erhalten Sie unter anderem auf der Internetseite des Veranstalters sowie des Rhein-Main-Verkehrsbundes.

Auf unseren bekannten Social-Media-Kanälen erhalten Sie Informationen rund um die Themen Verkehrseinschränkungen und Sicherheit.

Die Frankfurter Polizei rät an dem Veranstaltungstag die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen sowie den Innenstadtbereich zu umfahren.

Wir wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen erfolgreichen Lauf!

