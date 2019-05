Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190528 - 581 Frankfurt-Kalbach-Riedberg: Absperrschranken einer Baustelle gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Frankfurt (ots)

(em) Im Zeitraum von Dienstagabend (14. Mai 2019) bis Mittwochmorgen (15. Mai 2019) haben unbekannte Täter zahlreiche rot-weiße Absperrschranken im Bereich einer Baustelle entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Mutmaßlich zwischen 17.00 Uhr und 08.00 Uhr haben die Täter zugeschlagen. In der Gräfin-Dönhoff-Straße hatte ein Unternehmen eine Vielzahl von Absperrschranken zwischen dem Gehweg und dem Bauzaun deponiert. Unbekannte haben diese, insgesamt 57 Stück, entwendet. Aufgrund des Umfangs des Diebesgutes, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Täter zum Abtransport des Diebesgutes ein sehr großes Fahrzeug bzw. einen Lastwagen verwendet haben.

Die Schadenssumme beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Wer kann Angaben zur Tat und/oder den Tätern machen? Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter der Telefonnummer 069/755-11400 an das 14. Polizeirevier zu wenden.

