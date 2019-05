Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Büroraum aufgebrochen

Bad Bergzabern (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 15.05.19 auf Donnerstag, 16.05.2019, wurde durch einen bislang unbekannten Täter ein Fenster gewaltsam geöffnet und in ein Büroraum in der Kurtalstraße eingestiegen. Aus den Räumlichkeiten wurde Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Der entstandene Sachschaden liegt bei über 1000.- Euro. Zeugen, die gegen Mitternacht verdächtige Beobachtungen im Bereich des Kurtalcenters gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 06343-93340 oder per email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Bad Bergzabern

