Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 15.05.2019, 16:35 Uhr Metallkugeln auf der Fahrbahn

Hochstadt: (ots)

An der Kreuzung Neustadter Straße (B272/L540) wurden mehrere Metallkugeln auf der Straße gemeldet, wodurch eine Gefahrenstelle, insbesondere für Zweiradfahrer, entstand. Die Kugeln lagen insbesondere im Bereich der Rechtsabbiegerspur von Landau kommend in Richtung Zeiskam, weshalb der Verursacher in diese Richtung gefahren sein muss. Hinweise auf diesen liegen jedoch nicht vor. Die Straße wurde bis zur Reinigung durch die Straßenmeisterei abgesichert.

Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei Landau melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell