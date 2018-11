Uedem (ots) - Am Dienstag (20. November 2018) gegen 8.00 Uhr war ein 27-Jähriger aus Goch mit einem blauen Pritschenwagen auf der Klever Straße in Richtung Uedem unterwegs. Auf dem Stück zwischen der Einmündung Keppelner Straße und der Kreuzung Am Peddenschlag, kam ihm ein roter Pritschenwagen entgegen, der Wurzeln auf der Ladefläche transportierte. Eine der Wurzeln hatte sich scheinbar aus der Sicherung gelöst und ragte weit über den Rand der Fahrzeugkante hinaus. Dies konnte der 27-Jährige aufgrund der Dunkelheit jedoch nicht rechtzeitig erkennen. Beim Vorbeifahren kollidierte die Wurzel daher gegen den Pritschenwagen des 27-Jährigen, wobei ein Schaden vorne links entstand. Der rote Pritschenwagen setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Hinter ihm fuhren noch mehrere PKW, die den Unfall gesehen haben könnten.

Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080. (cs)

