Kreis Kleve (ots) - Am Mittwoch (21. November 2018) zwischen 10.00 und 14.30 Uhr bekamen fünf Frauen im Alter zwischen 78 und 93 Jahren einen Anruf von einem Betrüger. Zwei der Seniorinnen wohnen in Kleve. Jeweils eine in Rees, Kevelaer und Geldern. Der Betrüger gab vor, ein Enkel oder ein Neffe zu sein. Er wäre in einer aktuellen finanziellen Notlage und benötige Hilfe. Alle Seniorinnen durchschauten den "Enkeltrick". Sie legten auf und verständigten die Polizei.

Die Polizei rät:

- Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand telefonisch um Geld bittet. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald ihr Gesprächspartner, z.B. oft ein angeblicher Enkel, Geld von ihnen fordert! - Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist. - Rufen Sie ihn zurück! - Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen unbekannte Personen. - Wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt, informieren Sie sofort die Polizei über die Notrufnummer 110 und Verwandte. - Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei, wenn Sie Opfer geworden sind und erstatten Sie eine Anzeige. (ME)

