Geldern (ots) - Am Freitag (16. November 2018) gegen 15.00 Uhr saß eine 41-jährige Frau aus Geldern am Florianweg auf einer kleinen Mauer. Ein weißer Lieferwagen mit polnischem Kennzeichen hielt in ihrer Nähe auf dem Parkplatz eines Discounters an. Zwei Männer stiegen aus und gingen zur 41-Jährigen. Einer von ihnen schlug ihr mit einem Stock auf den Kopf während der zweite sie festhielt. Dann stiegen die Männer wieder in den Lieferwagen und fuhren weg. Ein Täter hatte dunkle, kurze Haare. Der zweite Täter war nur etwa 1,60m groß und hatte eine Glatze. Die 41-Jährige war leicht am Kopf verletzt worden.

Die Polizei sucht Zeugen des von der 41-Jährigen geschilderten Vorfalls.

Hinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ME)

