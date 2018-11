Straelen (ots) - Am Mittwoch (21. Oktober 2018) gegen 13.25 Uhr fuhr eine 47-jährige Frau aus Herzogenrath in einem Ford Ka auf der Xantener Straße (Bundesstraße 58) in Richtung Herongen. Sie wollte die Kreuzung Wachtendonker Straße geradeaus überqueren. Nach eigenen Angaben sah die 47-Jährige zu spät, dass die Ampel Rot anzeigte. Sie versuchte zu bremsen, stieß aber mit einer 17-jährigen Radfahrerin aus Straelen zusammen. Die Jugendliche überquerte hinter einer Freundin im gleichen Alter die B58 bei Grün in Richtung Rathausstraße. Die 17-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer. Sie wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (ME)

