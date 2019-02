Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 21.02.2019. Polizeibeamte aus Peine verhindern eine weitere Körperverletzung.

Salzgitter (ots)

Peine, Bahnhofsplatz, 20.02.2019, 18:40 Uhr.

Ein 21-jähriger Peiner wird beschuldigt, auf einen 23-jährigen Mann aus dem Landkreis Peine eingeschlagen zu haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat sich folgender Sachverhalt zugetragen: Beide Männer gerieten offensichtlich vor der eigentlichen Tat in Streit. Die Hintergründe hierzu müssen noch ermittelt werden.

Im Verlaufe dieses Streites habe schließlich der 21-jährige Mann seinem Kontrahenten mehrfach mit der Faust gegen den Kopf geschlagen. Beamte der Polizei in Peine trafen schnell am Bahnhof ein und konnten verhindern, dass es zu weiteren Körperverletzungen gegenüber dem 23-jährigen Mann kam. Der Schläger musste von der Polizei festgehalten werden. Weitere Umstände der Tat müssen nun in einem eingeleiteten Ermittlungsverfahren geklärt werden. Bei der Körperverletzung wurde der 23-jährige Mann leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Matthias Pintak

Polizei Salzgitter

Pressestelle



Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell