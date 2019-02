Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Mittwoch, 20. Februar 2019:

Salzgitter (ots)

Ilsede, Ölsburg: Einbruch in Grundschule

Montag, 18.02.2019, 20:00 Uhr, bis Dienstag, 19.02.2019, 06:45 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag stiegen bislang unbekannte Täter nach Aufhebeln eines Fensters in das Lehrerzimmer der Grundschule in Ölsburg ein. Hier wurden die Schränke durchsucht und teilweise aufgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen wurden zumindest zwei Spardosen entwendet. Zur entstandenen Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Peine: Scheiben zweier Discounter eingeschlagen

Mittwoch, 20.02.2019, gegen 02:00 Uhr und gegen 04:00 Uhr

Unbekannte Täter schlugen am frühen Mittwochmorgen zwei Fensterscheiben eines Discounters an der Woltorfer Straße in Peine ein. Nach ersten Erkenntnissen erfolgte kein Einsteigen in das betroffene Objekt, es wurde offensichtlich daher auch nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 500,-- Euro entwendet. Schon gegen 02:00 Uhr war ebenfalls eine Fensterscheibe eines Discounters in der Vöhrumer Straße eingeschlagen worden. Auch hier wurde vermutlich nichts entwendet. Ein möglicher Tatzusammenhang wird geprüft. Hinweise: 05171 / 999-0.

Peine: Autofahrer ohne Führerschein unterwegs

Dienstag, 19.02.2019, gegen 23.30 Uhr

Aufgrund seiner unsicheren Fahrweise kontrollierte eine Streife der Polizei einen 24-jährigen Autofahrer, der am Mittwochabend mit seinem Auto auf der Vöhrumer Straße unterwegs war. Hierbei stellten die Beamten fest, dass er nicht im Besitz des erforderlichen Führerscheines ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

