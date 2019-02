POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Dienstag, 19. Februar 2019:

Polizei Salzgitter

Peine: Handtaschenraub

Montag, 18.02.2019, gegen 12:00 Uhr

Eine 73-jährige Rentnerin ist am Montagmittag Opfer eines Raubes geworden. Demnach war die Rentnerin in der Lindenstraße in Höhe des dortigen ehemaligen Kaufhauses in einem Fußgänger-Durchgang unterwegs. Hier seien ihr fünf junge Männer, vermutlich Jugendliche, entgegengekommen. Zwei der Unbekannte hätten sie zur Seite gestoßen, ein anderer habe ihr dann die Handtasche entrissen. Im Anschluss seien sie Richtung Innenstadt geflüchtet. Glücklicherweise ist die Rentnerin unverletzt geblieben. In der Handtasche hätten sich neben diversen persönlichen Papieren auch der Hausschlüssel, ein Regenschirm und eine Brille befunden. Der Wert des Diebesgutes wird mit zirka 100,-- Euro angegeben. Die fünf Unbekannten seien zirka 16 Jahre alt gewesen, hätten dunkle Haare gehabt und seien mit schwarzen Winterjacken mit Fellkragen bekleidet gewesen. Während der Tat sei kein Wort gesprochen worden. Hinweise an die Polizei Peine unter 05171 / 999-0.

Stederdorf: PKW Diebstahl

Sonntag, 17.02.2019, 22:30 Uhr, bis Montag, 18.02.2019, 08:00 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag entwendeten unbekannte Täter einen auf einem Parkplatz in Stederdorf, Lortzingstraße, abgestellten PKW Audi A 4 in grau. Der Wert des Audi wird mit rund 15.000,-- Euro angegeben. Hinweise: 05171 / 999-0.

Lengede: Einbruchsversuche scheitern

Sonntag, 17.02.2019, bis Montag, 18.02.2019 In der Nacht von Sonntag auf Montag versuchten unbekannte Täter offenbar erfolglos die Eingangstüren zu insgesamt fünf Mehrfamilienhäusern in Lengede aufzubrechen. Die Tatorte lagen in der Neuen Straße, im Vallstedter Weg, im Glückauf-Ring und in zwei Fällen im Eichenweg. Hinweise: 05171 / 999-0.

