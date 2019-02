Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 21. Februar 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Cremlingen, Weddel: Verkehrsunfallflucht

Dienstag, 19.02.2019, 16:00 Uhr, bis Mittwoch, 20.02.2019, 15:30 Uhr

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochnachmittag stieß ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem Auto gegen einen in der Blumenstraße in Weddel abgestellten PKW Nissan Micra in weiß. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen und ohne sich um den an der hinteren linke Seite des Nissan entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise: 05331 / 933-0.

