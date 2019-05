Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 14.05.2019, 18:30 Uhr bis 14.05.2019, 19:00 Uhr Verkehrsunfallflucht

Hochstadt (ots)

Der Fahrer einer großen Landmaschine blieb beim Befahren der Hauptstraße in Fahrtrichtung B272 an einem am Straßenrand stehenden Baum hängen, wodurch sich ein kleiner Ast löste und auf einen darunter geparkten PKW Jeep fiel. Hierbei wurde das Dach des Fahrzeugs leicht beschädigt. Der Fahrer der Landmaschine hielt kurz an, fuhr anschließend jedoch weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Vorfall wurde durch eine Zeugin beobachtet. Weitere Hinweise zum Fahrzeug oder dem Fahrer gibt es nicht.

Zeugen des Vorfalls mögen sich bitte bei der Polizei Landau melden.

