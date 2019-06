Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Erneuter Brand einer Mülltonne/Jugendliche beobachtet

Vreden (ots)

Eine Papiermülltonne ist in der Nacht zum Donnerstag in Vreden nach ersten Erkenntnissen durch Unbekannte angezündet worden. Ein Zeuge hatte gegen 05.00 Uhr entdeckt, dass auf einem Grundstück an der Beethovenstraße ein Abfallbehälter brannte. Drei Personen hätten sich von der brennenden Mülltonne entfernt. Dabei soll es sich um männliche Jugendliche gehandelt haben. Kräfte der Vredener Feuerwehr löschten den Brand. In der jüngsten Vergangenheit ist es in Vreden wie berichtet mehrfach zu derartigen Bränden gekommen; ein Zusammenhang ist nicht auszuschließen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

