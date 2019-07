Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Im Streit mit Messer verletzt

Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg (ots)

Zwei Brüder im Alter von 43 und 49 Jahren sind am Dienstag in Streit geraten. Der Streit eskalierte und der jüngere stach seinem älteren Bruder mit einem Messer in den Unterarm, so der aktuelle Stand der Ermittlungen. Eine Angehörige verständigte den Rettungsdienst. Notarzt und Sanitäter brachten den Verletzten mit einer stark blutenden Wunde ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. |erf

