Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit über 3 Promille eingeschlafen

Kaiserslautern (ots)

Die Mitarbeiterin eines Restaurants in der Nähe des Hauptbahnhofes rief am Dienstagabend die Polizei, weil sie einen schlafenden Gast nicht wach bekam. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen völlig betrunkenen 53-Jährigen. Nachdem es den Polizisten irgendwann gelang einen Alkoholtest mit dem 53-Jährigen durchzuführen, staunten sie nicht schlecht. 3, 18 Promille zeigte das Gerät. Der Mann war nicht mehr in der Lage sicher zu laufen, weshalb ein Krankenwagen verständigt wurde. Die Rettungssanitäter brachten ihn in ein Krankenhaus.

