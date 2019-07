Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Diebstahl eines Fahrzeugs

Emsdetten (ots)

An der Mühlenstraße ist ein weißer VW Crafter gestohlen worden. In dem Wagen befanden sich medizinische Geräte, unter anderem Spezialbetten. Die Geschädigten konnten mitteilen, dass der Kleintransporter, Kennzeichen ST - CK 1116, am Mittwoch (17.07.2019), gegen 16.30 Uhr, auf einem Parkplatz abgestellt worden war. Am frühen Donnerstagmorgen war der Wagen, auf dem sich eine Aufschrift befand, verschwunden. Der Wert des Fahrzeugs wird mit 25.000 Euro angegeben. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Diebstahl oder zum jetzigen Standort unter Telefon 02572/9306-4415.

