POL-ST: Steinfurt, Verkehrsunfall B 54

Am Dienstagvormittag (16.07.2019), gegen 09.20 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 54 in Burgsteinfurt zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw. Der Pkw, vermutlich ein blauer, fuhr auf der B 54 in Richtung Münster, als er zwischen den Anschlussstellen "Sonnenschein" und "Wettringer Str." nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem entgegenkommenden Lkw kollidierte. Am LKW entstand ein Schaden, der auf mehrere Hundert Euro geschätzt wird. Der Pkw fuhr jedoch weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02551/15-4115 bei der Polizei zu melden.

